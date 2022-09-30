Число браков в Бурятии установило абсолютный рекорд после начала мобилизации

В управлении ЗАГС по Бурятии сообщили, что число регистрации браков в республике во второй половине сентября установило абсолютный рекорд. С 22 по 27 сентября в Бурятии зарегистрировали 939 браков — в среднем 157 в сутки. При этом обычные цифры для сентября — около 23 браков в сутки.

«В "красивую" дату 22.02.2022 было заключено 84 брака, и это было рекордом с 30 марта 2020 года, то есть с начала ковида в России. В пятницу, 23 сентября, было заключено 234 брака», — сообщил демограф Алексей Ракша, который обратил внимание на увеличение количества брачных регистраций.

Также демограф рассказал, что число родившихся за сентябрь ожидается на 17% ниже, чем год назад.

После объявления мобилизации в Госдуму внесли законопроект о выплате 300 тысяч рублей для мобилизованных и предоставлении льгот для их семей.

Источник: Алексей Ракша

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