Жителю Екатеринбурга с ВИЧ-положительным статусом пришла повестка

ВИЧ-положительный молодой человек из Екатеринбурга получил повестку в военкомат в рамках объявленной мобилизации. Об этом пишет глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, после явки в военкомат со справкой о наличии ВИЧ жителя Екатеринбурга отправили домой.

«Еще один ВИЧ-положительный был отправлен на сборный пункт, несмотря на наличие подтверждающих диагноз медицинских документов. Теоретически могут быть призваны из запаса офицеры, если ВИЧ “в стадии первичных проявлений”», — сообщил Чиков.

Правозащитник также отметил, что в «Агору» обращаются молодые люди с ВИЧ-положительным статусом, которых раньше медкомиссия не признавала негодными к службе в армии и которым не присваивала им категорию Д. Повестки из военкоматов таким людям приходят наравне с другими категориями подлежащих призыву по мобилизации граждан.

На сайте «Объясняем.рф» ранее появилось сообщение, что граждане с ВИЧ-положительным статусом мобилизации не подлежат. Несмотря на официальный статус портала, информация, размещенная там, по словам Чикова, «не является обязывающей».

Источник: Павел Чиков

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