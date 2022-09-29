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В Воронеже на подъездах жилых домов появились памятки на случай военного положения и воздушной тревоги

17:48 • 29.09.2022

На дверях подъездов жилых домов в Воронеже местные жители заметили объявления на случай введения военного положения и объявления воздушной тревоги.

Как сообщает местная пресса, такие объявления расклеили в частности на подъездах ЖК «Челюскинцев 101».

Как следует из объявления, в случае введения военного положения и объявления воздушной тревоги сотрудники ЧОП, охраняющего ЖК, должны перекрыть автомобильное движение на въезд и выезд на подземном паркинге, а жители домов укрыться там.

В сообщении уточняется, что охрана должна будет распределить жителей по уровням паркинга — родителей с детьми на нижнем уровне, а остальных взрослых на верхнем.

Источник: «Вести Воронеж»

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