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В Удмуртии мобилизованным вместе с повесткой выдали список вещей, которые нужно взять в часть

16:30 • 29.09.2022

В Удмуртии мобилизованным мужчинам вместе с повесткой выдают список вещей, которые нужно взять с собой. В списке значатся продукты на 2 дня, носки и трусы, аптечка, посуда, спальный мешок, тапочки и другие вещи.

Такие списки получили, в частности, мобилизованные сотрудники предприятия в Ижевске.

После объявления мобилизации в России в сети стали распространяться сообщения о проблемах с обмундированием и экипировкой мобилизованных, а также многочисленные варианты списков необходимых вещей.

Большой резонанс вызвало видео, где привезенным в часть мужчинам объясняют, что они должны просить родственникам прислать им спальники, медикаменты, а также женские тампоны и прокладки (первые используются в качестве кровоостанавливающего средства при пулевых ранениях, вторые как стельки — прим «Холод»).

В некоторых опубликованных списках мобилизованным предлагают привозить с собой не только нательное белье и носки, но и прицелы, бинокли, квадрокоптеры и берцы.

На этом фоне из регионов поступают сообщения об опустевших полках местных военторгов.

Источник: 7×7

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