В Тыве проходят антимобилизационные протесты. Полицейские задержали женщину с ребенком в коляске

В столице Республики Тыва Кызыле на площади Арата прошла женская акция против мобилизации. Она продлилась не более 10 минут. Полицейские задержали как минимум 27 женщин.

Женщины водили хоровод на площади и скандировали «Нет мобилизации», «Нет геноциду». Спустя пять минут после начала акции полиция начала задерживать ее участниц.

«Сотрудников было больше, чем протестующих», — отметила одна из задержанных.

Силовики увезли в отделение даже женщину, которая пришла на площадь с ребенком в коляске. Там у задержанных переписывают данные и берут отпечатки пальцев.

Утром в четверг военный комиссар Тывы Артын Демир-оол сообщил, что регион полностью выполнил план по мобилизации. Сколько жителей республики забрали в армию он не уточнил.

Источники: «Сибирь.Реалии», ОВД-Инфо, «Интерфакс»

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