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В Пензе постели для мобилизованных заправляли школьницы. Для этого их сняли с уроков

12:49 • 29.09.2022

Один из учащихся пензенской школы №32 рассказал «Сирене», что в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» власти разместили мобилизованных мужчин. А для подготовки помещения к их приезду привлекли местных школьников. 

В среду с уроков сначала забрали мальчиков, которым поручили собирать кровати. А затем девочек, которым велели эти кровати застилать. 

ФОК «Олимп» является частью школы №32. Там журналистам подтвердили размещение мобилизованных. 

«Мы закрыты, у нас здесь солдаты», – заявил представитель комплекса. 

Ранее военком Пензенской области Андрей Сурков сообщил, что пять или шесть физкультурно-оздоровительных комплексов города отдадут под размещение мобилизованных, но не уточнил какие именно. В некоторых из них уже начинают отменять занятия в спортивных секциях. 

Источник: «Сирена»

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