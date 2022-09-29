В Москве врачам начали выдавать «бронь» от мобилизации. Первыми ее получили врачи, лечащие высокопоставленных чиновников

Врачи московских государственных клиник начали получать «бронь» от мобилизации. Одними из первых ее дали сотрудникам НМИЦ имени Дмитрия Рогачева и ЦКБ управления делами президента РФ, в которой лечатся высокопоставленные российские чиновники. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на свои источники.

По их словам, почти все врачи в центре имени Рогачева уже получили «бронь», при этом младшему медицинскому персоналу, такому как медбратья и биоинформатики, ее не предоставили.

Такая же ситуация, по данным издания, в ЦКБ. По словам источников, клиники начали подавать списки сотрудников на «бронь» после специального совещания по «бронированию» от мобилизации работников органов федеральной власти. Это совещание 26 сентября организовала администрация президента РФ. В ходе встречи было сказано, что все ведомства должны подготовить списки сотрудников для «бронирования» в течение десяти дней.

По словам источников, медбратья и другие сотрудники в том числе упомянутых клиник уже начали получать повестки в рамках объявленной мобилизации. Как правило их вручают прямо на рабочих местах.

Источник: «Медуза»

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