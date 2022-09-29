В Москве повестки разносят сотрудники коммунальных служб и районных управ

В Москве повестки мобилизованным мужчинам вручают не сотрудники военкоматов, а сотрудники коммунальных служб и некие « волонтеры ». Об этом «Холоду» рассказали два москвича.



К одному из них по месту прописки приходили люди, представившиеся консьержке «волонтерами ». Они попытались вручить повестку родственникам москвича, однако те отказались. Родственники предполагают, что это сотрудники ГБУ «Жилищник». Спустя некоторое время в квартиру снова пришли с повесткой — на этот раз представившись сотрудниками районной управы.



После объявления мобилизации в России стали приходить многочисленные сообщения о привлечении к раздаче повесток людей разных профессий. Так, во Владивостоке заняться доставкой повесток в обмен на зачеты предлагали студентам 2-4 курсов ВВГУ, у которых есть долги по учебе. В одном из округов Москвы устное поручение от начальства принять участие во вручении гражданам повесток получили сотрудники отделов ГИБДД.



В Красноярском крае для выдачи повесток начали привлекать сотрудников местных предприятий. На третий день мобилизации, в субботу, их обязали прийти в военкомат, чтобы заполнять и разносить повестки. Также в СМИ появлялись сообщения о разносящих повестки школьных учителях.



На фоне многочисленных сообщений о вручении повесток людьми, которые не имеют отношения к военкоматам, на официальном портале «Объясняем.рф» появился ответ: поручить «гражданским лицам» разносить повестки имеют право главы муниципалитетов.

Источник: «Холод»



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