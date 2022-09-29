В Москве повестки разносят сотрудники коммунальных служб и районных управ

В Москве повестки мобилизованным мужчинам вручают не сотрудники военкоматов, а сотрудники коммунальных служб и некие «волонтеры». Об этом «Холоду» рассказали два москвича.
К одному из них по месту прописки приходили люди, представившиеся консьержке «волонтерами». Они попытались вручить повестку родственникам москвича, однако те отказались. Родственники предполагают, что это сотрудники ГБУ «Жилищник». Спустя некоторое время в квартиру снова пришли с повесткой — на этот раз представившись сотрудниками районной управы.
После объявления мобилизации в России стали приходить многочисленные сообщения о привлечении к раздаче повесток людей разных профессий. Так, во Владивостоке заняться доставкой повесток в обмен на зачеты предлагали студентам 2-4 курсов ВВГУ, у которых есть долги по учебе. В одном из округов Москвы устное поручение от начальства принять участие во вручении гражданам повесток получили сотрудники отделов ГИБДД.
В Красноярском крае для выдачи повесток начали привлекать сотрудников местных предприятий. На третий день мобилизации, в субботу, их обязали прийти в военкомат, чтобы заполнять и разносить повестки. Также в СМИ появлялись сообщения о разносящих повестки школьных учителях.
На фоне многочисленных сообщений о вручении повесток людьми, которые не имеют отношения к военкоматам, на официальном портале «Объясняем.рф» появился ответ: поручить «гражданским лицам» разносить повестки имеют право главы муниципалитетов.
Источник: «Холод»
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.