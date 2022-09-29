В Дагестане после антимобилизационных протестов возбудили 30 уголовных дел

Следственный комитет по Республике Дагестан в Махачкале возбудил 30 уголовных дел по итогам акций против мобилизации. Нескольким участникам протестов уже предъявили обвинения и отправили в СИЗО.

Правозащитный проект ОВД-Инфо ведет пять таких дел. В качестве подозреваемых по ним проходят семь человек, которых задержали в Махачкале.

Так, Адама Гаджиева, Мухаммы Магомедова, Султана Ахмедханова, Магомеда Убайдулаева и Мурада Алигаджиева обвиняют в применении опасного для жизни насилия по отношению к полицейскому.

По версии следствия, Ахмедханов, Алигаджиев, Убайдулаев и «двое других неустановленных лиц» на акции 26 сентября избили сотрудника полиции, у которого впоследствии диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.

28 сентября Советский районный суд Махачкалы отправил Гаджиева и Магомедова в следственный изолятор. Защита уже обжаловала эти решения. Меру пресечения для остальных троих задержанных суд изберет сегодня, 29 сентября.

При этом адвокаты сообщают, что у их подзащитных также есть телесные повреждения, а именно, гематомы на лице, конечностях и в области грудной клетки, багрово-синюшные уши, сотрясения головного мозга с черепно-мозговой травмой.

Еще двоих, Ису Абдулаева и несовершеннолетнего молодого человека, имя которого не называется, обвиняют в применении неопасного для жизни насилия к полицейскому. Абдулаеву в качестве меры пресечения суд назначил запрет определенных действий.

После того, как Владимир Путин объявил в стране мобилизацию, в Дагестане начались стихийные акции протеста. 25 сентября в Махачкале задержали, по меньшей мере, сто человек. Еще столько же задержали на следующий день в Хасавюрте и Махачкале. Там для разгона протестующих силовики применяли электрошокеры, дубинки и перцовые баллончики.

Источник: ОВД-Инфо

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