Уход с российского рынка обошелся H&M в 185 миллионов долларов. Об этом говорится в свежем отчете компании

Потери компании Hennes & Mauritz (H&M) из-за ухода с российского рынка составили 2,1 миллиарда шведских крон (около 185 миллионов долларов). Об этом говорится в финансовом отчете компании за период с декабря 2021 года по август 2022 года.

Как следует из документа, уход с российского рынка повлиял на финансовый результат компании. Тем не менее, чистый объем продаж группы H&M за отчетный период увеличился на 13% и составил 161 миллиард шведских крон (около 14,2 миллиарда долларов).

H&M Group объявила об уходе из России и закрыла свои магазины в России в начале марта из-за начала российского военного вторжения в Украину. Тогда же магазины бренда перестали работать и в Беларуси.

19 сентября магазины компании в Минске и Гродно вновь открылись, но только затем, чтобы распродать остатки товара. По словам, представителей компании, когда склады опустеют, магазины вновь закроются на неопределенный срок.

Источник: H&M

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