Сотрудника «Мегафона» с косоглазием мобилизовали в качестве стрелка. Бронь Минцифры не помогла, как и личное вмешательство министра

IT-специалист Василий Малиночка из Краснодара был мобилизован как стрелок, несмотря на косоглазие. На него должна распространяться бронь Минцифры, так как он работает инженером в «Мегафоне». Вернуть Малиночку со сборов потребовал министр цифрового развития Максут Шадаев, но военные проигнорировали его телеграмму.

Инженер отказоустойчивости платформ IТ-инфраструктуры «Мегафона» Василий Малиночка получил повестку на сборы еще до объявления мобилизации. На следующий день после того, как Владимир Путин подписал соответствующий указ, он уже был зачислен в армию.

Глава Минцифры Максут Шадаев направил военным телеграмму с требованием вернуть 38-летнего рядового запаса на работу, но этого так и не произошло.

«Василия вместе с другими мобилизованными перебросили на Кадамовский полигон в Ростовской области. И здесь начался традиционный бюрократический пинг-понг. Военком сетует, что Малиночку уже приписали к воинской части в поселке Молькино под Краснодаром и все вопросы нужно решать там. В части ссылаются на то, что мобилизованных уже перебросили на подготовку под Новочеркасск и обращаться необходимо туда. Командир части в Ростовской области заявил Василию, что эти вопросы необходимо решать через призвавший его военкомат», — рассказал юрист Антон Тимченко, который ведет это дело.

На данный момент известно как минимум о трех айтишниках из «Мегафона», которых призвали в армию, несмотря на бронь Минцифры.

На этой неделе телеканал «Дождь» сообщал, что в Приморском крае молодого человека с косоглазием и недавно сделанной операцией по коррекции зрения назначили старшим стрелком в артиллерии. Об этом журналистам рассказала его девушка Мария.

Источники: Sota, «Дождь»

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