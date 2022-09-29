Путин потребовал вернуть домой неправомерно мобилизованных россиян

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности, сделал ряд заявлений, касающихся объявленной им мобилизации.

Так, Путин заявил, что призыву подлежат «граждане, которые находятся в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные ВУС и соответствующий опыт».

«При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку», — подчеркнул президент.

Он потребовал «детально и основательно» разобраться во всех случаях неправомерного призыва граждан в рамках объявленной мобилизации и вернуть домой тех, кто не подходит под указанные критерии.

Путин также назвал возмутительными случаи, когда врачей в ходе мобилизации зачисляют мотострелками, а добровольцев «заворачивают обратно».

Источник: ТАСС

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