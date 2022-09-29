Спикер Госдумы напомнил, что военнообязанным запрещено покидать место жительства. В Минобороны с ним не согласились

Гражданам, которые состоят на воинском учете, запрещено покидать место жительства без разрешения военкоматов в период мобилизации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ “О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации”, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Чуть позже спикер Госдумы опубликовал разъяснение Минобороны, которое опровергло его слова.

«Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», — уточнил Володин.

Об отсутствии ограничений на передвижение граждан из-за мобилизации ранее говорили представители разных ведомств. Минобороны об этом сообщило еще 26 сентября.

В Госдуме тоже придерживались этой позиции. Замглавы комитета нижней палаты парламента по обороне, бывший замминистра генерал-полковник Андрей Картаполов говорил, что дополнительных ограничений на выезд за границу для резервистов в связи с мобилизацией не предусмотрено. В Ростуризме информацию об ограничениях на выезд также опровергали.

Обновлено в 11:05. Добавлено разъяснение Минобороны, изменен заголовок.

Источник: Вячеслав Володин

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