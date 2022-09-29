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КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе закрыли для пешеходов и велосипедистов

19:03 • 29.09.2022

Российско-грузинскую границу больше нельзя пересечь пешком или на велосипеде. Соответствующие ограничения введены на КПП «Верхний Ларс».

Об этом сообщают телеграм-канал Baza и блогер Николай Лившиц со ссылкой на очевидцев.

Изначально границу в этом месте можно было пересечь на автомобиле, а также на любом другом колесном средстве передвижения — велосипеде, самокате и даже роликах.

После объявления в России мобилизации и образования на дороге к КПП многокилометровой очереди местные жители организовали торговлю самокатами и велосипедами прямо на месте, а из Владикавказа сообщали, что в местных магазинах раскупили все подобные средства передвижения.

26 сентября КПП открыли для перехода пешком и там образовалась новая очередь уже из пеших желающих пересечь границу.

Как сообщается теперь попасть в Грузию здесь можно только на автомобиле или мотоцикле.

По последним данным, очередь к КПП «Верхний Ларс» сейчас растянулась на 15 километров, а в Северную Осетию нельзя въехать на автомобиле с номерами другого региона. 

Источники: Baza, Николай Левшиц

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