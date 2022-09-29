Финляндия закроет границу для россиян в ночь на 30 сентября

Правительство страны приняло принципиальное решение ограничить въезд российских туристов. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Ограничения вступят в силу завтра, в пятницу, и будут действовать до особого распоряжения. Решение в общем направлено на то, чтобы полностью предотвратить российский туризм в Финляндию и связанный с ним транзит через Финляндию», — заявил Хаависто.

Власти Финляндии сделают исключение только для тех россиян, которые въезжают в страну по гуманитарным и рабочим визам. Также проезд будет открыт для тех, кто едет в страну для учебы, лечения или по семейным причинам.

Накануне стали известно, что на границе с Финляндией российские власти развернули мобильный военкомат. Он стоит стоит сразу после шлагбаума на въезде в Россию.

Источники: Helsingin Sanomat, «Фонтанка»

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