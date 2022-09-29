Адвокат пришел в полицию защитить антивоенных активисток. Там ему вручили повестку

В Краснодаре адвокату Алексею Аванесяну, который пришел в отделение полиции для защиты девушек, расклеивавших антивоенные листовки, вручили повестку в военкомат. Об этом сам Аванесян рассказал газете «Адвокатская улица».

По его словам, он пришел в УМВД по Краснодару чтобы присутствовать при опросе двух девушек, которых ранее задержали за расклеивание антивоенных листовок. Когда Аванесян вошел в комнату, где должен был проходить опрос, присутствовавший там полицейский кому-то позвонил и сказал «он здесь».

После этого девушек попросили выйти из комнаты, а вместо них зашла женщина, представившаяся сотрудницей военкомата и попыталась вручить адвокату повестку. В ней говорилось, что Аванесян должен явиться в военкомат 29 сентября в 9:00 для постановки на воинский учет.

«Я сказал, что уже состою на учете, поскольку я майор запаса одной из правоохранительных структур. Показал военный билет, – рассказывает Аванесян. – Сотрудница сказала, что у них нет этих данных, поэтому нужно завтра прийти. Я спросил, почему мне не позвонили и не принесли повестку по месту жительства. Она сказала, что в военкомате якобы не могли меня найти. Тогда я спросил: “Как вы узнали, что в это время я буду находиться здесь? И как вы попали на режимный объект?” Она молчит и смотрит на полицейского».

По словам Аванесяна, он не стал подписывать повестку, но женщина в присутствии двух полицейских составила акт об отказе и заявила, что Аванесяну все равно нужно прийти в военкомат к назначенному времени.

По мнению Аванесяна, появление в УМВД сотрудницы военкомата с повесткой для него не было случайностью. «Возможно, есть списки активистов и адвокатов, которые их защищают. Возможно, полиция хочет сплавить всю протестную активность в армию или за рубеж, чтобы зачистить поле», — предположил Аванесян.

Он полагает, что аналогичные случаи могут произойти и с другими адвокатами, которые защищают «политических».

Ранее московский адвокат Григорий Червонный обратился в Федеральную палату адвокатов с просьбой организовать «бронирование» всех российских защитников от мобилизации. В свою очередь Палата «обратилась в правительство России и Минюст России за соответствующими разъяснениями и решениями».

Источник: «Адвокатская улица»

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