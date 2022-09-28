Журналистку Еву Меркачеву и правозащитника Игоря Каляпина не включили в новый состав Общественной наблюдательной комиссии

В новый состав московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) не включили основателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, обозревательницу «Московского комсомольца» Еву Меркачеву и других известных правозащитников.

«Сразу скажу, огромное количество настоящих правозащитников подали заявки. Ни один из них не прошел», — написала Меркачева.

По словам журналистки, в новый состав ОНК не прошел ни один журналист или сотрудник «Команды против пыток». Правозащитниц Марину Литвинович и Зою Светову, которые также подавали заявки, не включили в список.

«О большинстве же из тех, кто прошел, вы не найдите в интернете НИЧЕГО. Ни о них самих, ни об их правозащитной деятельности», — прокомментировала новые составы Меркачева.

Члены Общественных наблюдательных комиссий могут свободно посещать заключенных и арестованных в СИЗО, колониях и спецприемниках. В апреле Общественная палата РФ, сославшись на «сведения, составляющие охраняемую законом тайну», исключила Литвинович из московского ОНК.

Источник: Ева Меркачева

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