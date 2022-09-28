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В Госдуме пообещали уголовную ответственность россиянам, подписавшим на грузинской границе бумагу о суверенитете Грузии над Абхазией и Южной Осетией

17:38 • 28.09.2022

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания сообщил, что россияне при пересечении российско-грузинской границы подписывают некий документ. Его передал Володину депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

В нем, по словам Володина, несколько пунктов в частности о том, что подписант признает Россию страной-агрессором, а Южную Осетию и Абхазию оккупированной территорией Грузии.

«Совершенно очевидно — это преступление. Надо разобраться с этим», — сказал Володин.

Он отметил, что те, кто этот документ подписали, «хорошо, что уехали» и за них «держаться не надо».

«Они совершили уголовное преступление перед своей страной, своим народом. Если надумают назад возвращаться, будут наказаны», — резюмировал спикер Госдумы.

При этом в комитете Госдумы по обороне РИА «Новости» пояснили, что списки выезжающих россиян не ведутся, есть только единая база пересекающих границу граждан.

Источник: «Медуза», РИА «Новости»

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