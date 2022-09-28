Журналистку Юлию Вишневецкую сутки не могли найти в Дагестане после суда. Ее нашли в одном из изоляторов республики

Адвокат Юлии Вишневецкой Марина Дубровина рассказала «Холоду», что не может найти свою подзащитную. Вчера суд назначил ей пять суток ареста, признав ее виновной в участии в несанкционированном митинге. Позднее Дубровина сообщила, что Вишневецкая нашлась — она находится в изоляторе временного содержания в селе Карабудахкент.

«Я видела ее сегодня ночью, примерно в половине первого, когда ее выводили из суда и сажали в автобус вместе с другими задержанными. Нам сказали, что ее и других задержанных везут в село Карабудахкент. Сегодня знакомые звонили туда, собирались везти ей передачу. Им оветили, что ее там нет. Сотрудник ОНК сказал, что ее перевезли в изолятор временного содержания в Махачкале. Мы объехали два изолятора — нигде нет. В Советском РОВД дежурный пожал плечами и рекомендовал мне звонить в дежурную часть РОВД. В дежурной части телефоны не отвечают», — говорила Дубровина ранее.

Вишневецкую задержали 26 сентября в Махачкале. К ней и другим задержанным не пускали адвоката, а также отобрали телефоны.

Ее муж Шура Буртин сообщил изданию «Черновик», что Вишневецкая провела ночь в ОВД с задержанными на беспорядках. Другие задержанные журналисты, по его словам, были отпущены, а ее на следующий вечер отвезли в Советский суд Махачкалы и присудили пять суток административного ареста. «Черновик » со ссылкой на члена ОНК Омара Омарова пишет, что в Махачкале против нее хотели выдвинуть обвинения в организации митингов. Однако, как сообщает адвокат Дубровина, в Махачкале ее найти не удалось.

С 25 сентября в Дагестане, в том числе и в Махачкале, проходят протесты против мобилизации.

Обновлено в 20:54. Добавлена информация, что Вишневецкая находится в ИВС в селе Карабудахкент. Обновлен заголовок.

Источник: «Холод», «Черновик »

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