Судья Конституционного суда России Константин Арановский досрочно ушел в отставку

Конституционный суд РФ принял отставку судьи Константина Арановского, ранее подавшего заявление о досрочном сложении с себя полномочий. Соответствующее сообщение появилось на сайте КС РФ.

Судьей Конституционного суда России Арановский стал в 2010 году, а в феврале 2020 он предложил не считать Россию правопреемницей СССР.

Он также критиковал систему высшего образования в России, а также назвал недопустимым требование Минюста не выполнять решение ЕСПЧ о выплате Россией компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа.

О причинах отставки Арановского ничего не сообщается.

Источник: Конституционный суд РФ

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