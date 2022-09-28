Судья Конституционного суда России Константин Арановский досрочно ушел в отставку

Конституционный суд РФ принял отставку судьи Константина Арановского, ранее подавшего заявление о досрочном сложении с себя полномочий. Соответствующее сообщение появилось на сайте КС РФ.
Судьей Конституционного суда России Арановский стал в 2010 году, а в феврале 2020 он предложил не считать Россию правопреемницей СССР.
Он также критиковал систему высшего образования в России, а также назвал недопустимым требование Минюста не выполнять решение ЕСПЧ о выплате Россией компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа.
О причинах отставки Арановского ничего не сообщается.
Источник: Конституционный суд РФ
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