Поддержать
Новости

Судья Конституционного суда России Константин Арановский досрочно ушел в отставку

09:36 • 28.09.2022

Конституционный суд РФ принял отставку судьи Константина Арановского, ранее подавшего заявление о досрочном сложении с себя полномочий. Соответствующее сообщение появилось на сайте КС РФ.

Судьей Конституционного суда России Арановский стал в 2010 году, а в феврале 2020 он  предложил не считать Россию правопреемницей СССР.

Он также критиковал систему высшего образования в России, а также назвал недопустимым требование Минюста не выполнять решение ЕСПЧ о выплате Россией компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа.

О причинах отставки Арановского ничего не сообщается.

Источник: Конституционный суд РФ

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»