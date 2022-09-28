США предложили убежище бегущим от мобилизации россиянам

Россияне, бегущие от мобилизации, могут просить убежища в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, уточнив, что каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

«Власти США приветствуют всех, кто ищет убежища», — подчеркнула она.

«Мы четко различаем действия российского правительства, их вооруженных сил в Украине и россиян, многие из которых откровенно высказались против этой несправедливой войны Мы это наблюдали в последние несколько дней, причем протесты в России продолжаются и сейчас», — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, «любой, кто ищет убежища от политического преследования, независимо от гражданства, может подать заявку на убежище в США, и его заявку будут рассматривать в индивидуальном порядке».

Ранее с аналогичными заявлениями выступили представители германских властей, а в Ирландии заявили, что раздумывают над возможностью предоставления убежищ российским уклонистам.

О том, что страны Евросоюза должны принять у себя российских граждан, не желающих идти воевать, сказал также глава Евросовета Шарль Мишель.

Тем не менее, Чехия, Польша, Финляндия, а также Эстония, Латвия и Литва сообщили, что не будут принимать у себя бегущих от мобилизации россиян.

Источник: FoxNews

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