Российского контрактника после отступления из-под Изюма не пустили в Россию. Его снова отправили на войну

Сапер Сергей Чижиков хотел после отступления из-под Изюма вернуться в Россию и разорвать контракт до окончания испытательного срока, но из-за начала мобилизации ему запретили увольняться.

Мужчина рассказал «Медиазоне», что после того, как он покинул Изюм из-за успешного наступления ВСУ, ему пришлось неделю блуждать по лесам Харьковской области. По его словам, командир потребовал, чтобы солдаты вернулись на передовую, а пограничники отказались впускать их в Белгородскую область пока те не согласятся вернуться на войну. Военнослужащим пришлось жить в палатках, еду приносили пограничники.

25 сентября после начала мобилизации Чижикова снова отправили в Украину, ненадолго пропустив на территорию Белгородской области.

Источник: «Медиазона»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.