Режиссер Андрей Звягинцев вышел из Союза кинематографистов из-за отказа российской Киноакадемии выдвигать фильм на «Оскар»

Режиссер Андрей Звягинцев объявил о выходе из Академии Золотого Орла, Академии Ника, Российского оскаровского комитета и Союза кинематографистов. Звягинцев объяснил свой уход политической ситуацией в России и из-за отказа российской Киноакадемии выдвигать российский фильм на «Оскар».

Звягинцев опубликовал заявление по поводу своего ухода, где назвал «вопиющим волюнтаризмом» отказ Киноакадемии. Также он рассказал, что такое решение «так же безобразно, как и то, что один человек сидит перед кнопкой ядерного удара, а все другие (а их миллиарды) затаив дыхание ждут, нажмет он ее или нет».

«Катастрофические по масштабам гуманитарной беды последствия в руках (и на руках) одного единственного человека. В будущем не только «прекрасной России будущего», но и всего мира просто необходимо пересмотреть такое положение дел. Модель — один решает за всех — не рабочая, а главное — пагубная», — написал Звягинцев.

26 сентября Российский оскаровский комитет объявил, что не будет выдвигать фильм на соискание премии Американской киноакадемии. После этого из оскаровского комитета РФ ушел его глава Павел Чухрай.

Источник: «Медуза»

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