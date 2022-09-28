Глава Магаданской компании отказался мобилизовать своих подчиненных. Губернатор в ответ предложил отправить на войну самого менеджера

Губернатор Магаданской области Сергей Носов потребовал вручить повестку главе золотодобывающей компании «Купол Майнинг Сервис», которая ранее входила в группу канадской Kinross Gold. Носова возмутило, что менеджер отказался проводить мобилизацию среди своих сотрудников. В распоряжение «Сибирь.Реалии» попала запись разговора губернатора и мэра Магадана Юрия Гришана.

«Интегральный директор этой компании, бывшего "Кинросса", должен сегодня получить повестку и явиться на пункт сбора. Сегодня же получить! А дальше будем разбираться, ошибочно или не ошибочно, служил он или не служил, за пятьдесят ему или еще юн, какая у него воинская специальность. Пойдет поваром, но завтра же!» — сказал Носов Гришану.

Также губернатор пригрозил сделать тоже самое с руководством дальневосточного ритейлера DNS. Он пообещал «списать» первые лица компаний, которые не организовывают мобилизацию среди сотрудников. Носов сказал мэру вручить повестки лично в руки, а разобраться «кому сколько лет, у кого, значит, недержание и кто на что хромает» он предложил только на призывном пункте.

Источник: «Сибирь.Реалии»

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