Глава фракции «Новые люди» в Госдуме предложил поручить проведение мобилизации «Яндексу», «Сберу» или мэрии Москвы

Глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев, выступая во время пленарного заседания, предложил поручить проведение мобилизации «Яндексу», «Сберу» или московской мэрии.

«К сожалению то как мобилизация проходит показывает качество управления на местах в нашей стране. Представьте, что например Яндекс или Сбер так бы работали. Это невозможно себе представить. Поэтому у нас многие кто говорит, что пусть государство возьмёт на себя это, пусть государство делает это, ну вот так у нас государство делает. Я думаю лучше бы поручили мобилизацию провести Яндексу. Они бы это красиво сделали. Или мэрии Москвы например. Они раздали призы бы», — сказал Нечаев с трибуны.

В ответ из зала кто-то из депутатов выкрикнул «Глупости!» «Да, спасибо», — ответил Нечаев.



Источник: Дума ТВ

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