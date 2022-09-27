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Военкома Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок при мобилизации

11:14 • 27.09.2022

Военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок во время мобилизации. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора Сергея Носова.

Исполняющим обязанности стал присланный от Восточного военного округа офицер.

«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата», – сказал Носов.

Губернатор Магаданской области также заявил, что в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая, по его словам, в последние годы была фактически разрушена. 

Источник: РИА «Новости»

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