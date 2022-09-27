В отделении полиции в Махачкале продолжают оставаться более 100 задержанных на вчерашней акции протеста против мобилизации

Более ста задержанных на вчерашних протестах против мобилизации продолжают оставаться в отделе полиции по Советскому району Махачкалы.

Еще одна группа задержанных находится в отделе полиции по Кировскому району города. В отношении протестовавших граждан были составлены административные протоколы, а теперь их планируют прямо из отделений полиции отвезти в суды для рассмотрения их дел. По сообщениям местной прессы, первый автобус уже отправился в Советский районный суд Махачкалы.

К утру полицейские отпустили несколько задержанных накануне журналистов. В частности, речь идет о корреспонденте издания «Новое Дело» Идрисе Юсупове. Его задержали вчера на центральной площади Махачкалы, продержали около 17 часов в отделении полиции и отпустили без составления протокола.

Вместе с ним был задержан, а затем отпущен главный редактор «RusNews» Сергей Айнбиндер. По словам журналистов, полицейские при входе в отдел отобрали у них личные вещи, рабочую технику и средства связи, а затем отказались принимать заявления о проверке законности действий правоохранителей.

Источник: «Новое дело»

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