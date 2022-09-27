26 сентября в Махачкале задержали журналистку «Радио Свобода» Юлию Вишневецкую. Уже сутки она находится в полиции вместе с другими журналистами. У них отобрали телефоны и не допустили к ним адвокатов. Ожидается, что до конца дня 27 сентября над Вишневецкой проведут суд. Что ей вменяют — неизвестно.

25 и 26 сентября в Махачкале прошли акции протеста против мобилизации. В сумме за оба дня силовики задержали 230 человек. Как минимум против восьми человек возбуждены уголовные дела.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что протесты в Махачкале «были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа».

Источник: «Настоящее время»

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