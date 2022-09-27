Сайт о Минске и Беларуси заблокировали за упоминание Антона Мотолько в новости 2021 года

Как сообщает «Зеркало», сайт blizko.by о Беларуси и Минске был заблокирован из-за новости, опубликованной в 2021 году. В ней упоминается администратор запрещенного в Беларуси телеграм-канала «Беларускі Гаюн» Антон Мотолько. Мотолько внесен в список террористов.

Заблокированный из-за новости с упоминанием Мотолько сайт blizko.by был одним из крупнейших в Беларуси негосударственных порталов. Он публиковал новости о событиях в Минске, Беларуси и мире, а также авторские материалы. blizko.by подробно освещал протесты в Беларуси в 2020 году, а также войну в Украине.

В апреле команда проекта «Беларускі Гаюн» и Мотолько выложили трехчасовое видео из офиса курьерской службы СДЭК из Мозыря, на нем российские военнослужащие отправляли в Россию вещи, которые, вероятно, были украдены из домов украинцев.

Источник: «Зеркало»

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