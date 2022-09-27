«Первый отдел» рассказал о состоянии своего 81-летнего подзащитного, обвиняемого в госизмене. Он не может ходить и ухаживать за лежачей супругой

Состояние члена-корреспондента Санкт-Петербургской инженерной академии, доктора технических наук, профессора, президента Арктической академии наук 81-летнего Валерия Митько, обвиняемого в государственной измене, стремительно ухудшается. Об этом сообщили его адвокаты из «Первого отдела».

По их словам, Митько, который уже больше двух лет находится под домашним арестом, не может ходить и даже сидеть. За последний месяц ему трижды пришлось вызывать «скорую помощь». Профессор не может самостоятельно передвигаться даже с помощью инвалидной коляски.

«Здоровье профессора Митько делает невозможным проведение с ним каких-либо процессуальных действий, о дальнейшем судебном разбирательстве не может быть и речи. Нашему подзащитному требуется срочная медицинская помощь, независимое освидетельствование и обследование у врачей», — пишет «Первый отдел».

При этом Митько живет с супругой, которая также не встает с постели, и не способен за ней должным образом ухаживать.

Митько арестовали после того, как он съездил в командировку в Китай, где читал лекции студентам Даляньского университета. ФСБ обвинило Митько в том, что он якобы разгласил секретные данные о разработках в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок. Однако позже выяснилось, что материалы для его лекций были взяты из двух университетских учебников по гидроакустике 1990-х годов.

Следующее заседание по существу дела Митько пройдет 10 октября. Ученому грозит от 12 до 20 лет колонии.

Источник: «Первый отдел»

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