На границе России с Грузией начали вручать повестки жителям Северной Осетии

На границе России и Грузии начали вручать повестки. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии. Позднее в правительстве уточнили, что повестки выдаются только жителям региона.

«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — сказали в пресс-службе.

По данным регионального МВД, в очереди к КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии стоят порядка 5,5 тысячи автомобилей, в том числе 3,6 тысячи легковых.

Ранее стало известно, что возле российского пропускного пункта на границе заработал мобильный пункт военкомата.

В свою очередь представители грузинских властей опровергли сообщения о скором закрытии границы со стороны Грузии. Министр внутренних дел страны заявил, что «не видит причин» для закрытия границы. Он также сообщил, что с момента объявления мобилизации в России, в Грузию въехали около 10 тысяч россиян.

Обновлено в 15:45. Добавлено, что повестки вручают только жителям Северной Осетии, изменен заголовок.

Источник: ТАСС

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