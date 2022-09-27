На границе с Грузией в ближайшее время появится мобилизационный пункт 

На пункте пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по республике Северная Осетия – Алания.

На КПП «Верхний Ларс» прошло выездное совещание с участием Министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, совместно с руководителями Пограничного управления ФСБ РФ по РСО-Алания и Северо-Осетинской таможни. Там отметили, что приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, быстро увеличивается.

«Несмотря на принимаемые меры, среди которых, в том числе, увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка остается крайне напряженной. Для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций, по результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу», – говорится в сообщении МВД по РСО-Алания.

КПП «Верхний Ларс» не предназначен для пешего перехода границы. Ранее границу там можно было пересечь только на автомобиле, велосипеде и самокате.

Источник: МВД по РСО-Алания

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