Казахстан выдаст россиян, бегущих от мобилизации, только если их объявят в международный розыск

Власти Казахстана будут выдавать России уклоняющихся от мобилизации, только если их объявят в международный розыск. Об этом заявил глава МВД республики Марат Ахметжанов.

«Если это уголовное правонарушение, сегодня каждый день, как со стороны России, так и с нашей стороны, ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими Парламентами», — сказал глава МВД Казахстана.

По его словам речь идет только о преступниках, виновных в уголовных правонарушениях, объявленных в международный розыск. «Если военкоматы будут искать — это не является правовым основанием для их выдачи», — пояснил Ахметжанов.

С момента, как 21 сентября Владимир Путин объявил о мобилизации, в Казахстан въехали 98 тысяч граждан России. Также, по данным МВД республики, с 1 апреля этого года ИИН получили 93 тысячи россиян, ВНЖ — 4 271 человек, из них 116 — этнические казахи.

Источник: «Интерфакс-Казахстан»

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