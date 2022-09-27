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Казахстан выдаст россиян, бегущих от мобилизации, только если их объявят в международный розыск

11:48 • 27.09.2022

Власти Казахстана будут выдавать России уклоняющихся от мобилизации, только если их объявят в международный розыск. Об этом заявил глава МВД республики Марат Ахметжанов. 

«Если это уголовное правонарушение, сегодня каждый день, как со стороны России, так и с нашей стороны, ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими Парламентами», — сказал глава МВД Казахстана.

По его словам речь идет только о преступниках, виновных в уголовных правонарушениях, объявленных в международный розыск. «Если военкоматы будут искать — это не является правовым основанием для их выдачи», — пояснил Ахметжанов. 

С момента, как 21 сентября Владимир Путин объявил о мобилизации, в Казахстан въехали 98 тысяч граждан России. Также, по данным МВД республики, с 1 апреля этого года ИИН получили 93 тысячи россиян, ВНЖ — 4 271 человек, из них 116 — этнические казахи. 

Источник: «Интерфакс-Казахстан»

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