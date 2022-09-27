Аренда квартир в Бишкеке подорожала как минимум на 30%. Некоторые арендодатели выселяют местных граждан, чтобы сдать жилье россиянам дороже

За несколько дней прошедших с объявления в России мобилизации цены на жилье в столице Кыргызстана Бишкеке серьезно выросли, сообщает кыргызское издание «Клооп», ссылаясь на данные риэлторов.

По их словам, в среднем в зависимости от качества и площади сдаваемого жилья цена аренды выросла на 30-40%. При этом приехавшие из России арендаторы снимают жилье сразу и практически без разбору, их не интересует расположение такого жилья, достаточно ремонта, мебели и удобств.

«Очень много поступает сообщений о поиске квартир от местных и граждан России. Особенно за последние два-три дня. За эти же дни цены сильно выросли. Сейчас на районы не смотрят. Главное, чтобы квартира была с ремонтом и со всеми удобствами. Все квартиры, которые до этого не сдавались, сейчас сдаются», — рассказал Даир Тыныбек уулу, владелец рекламного аккаунта по поиску жилья в Instagram.

Из-за резкого роста цен на аренду жилья местные граждане вынуждены съезжать и искать новое. «Мою подругу выгнали из съёмной квартиры, как и многих других вокруг», — рассказала «Клоопу» жительница Бишкека, художница Алтын Капалова.

По ее словам, хозяин квартиры, видя возросший спрос и отчаянное положение приехавших россиян, решил повысить арендную плату за квартиру вдвое, что оказалось не по карману её подруге.

Главная редакторка издания Economist.kg Азиза Бердибаева написала на своей странице в фейсбуке, что сначала не верила сообщениям о выселении арендодателями кыргызстанцев ради дополнительной прибыли.

«Оказывается, реально хозяева квартир в срочном порядке выселяют жильцов, чтобы подороже пересдать [квартиру] россиянам. И пофиг им — с детьми вы, несколько лет жили, все исправно платили, до этого на все повышения соглашались. Просто по факту говорят: “У вас несколько дней, выселяйтесь”. Я считаю, это предательство какое-то. Так странно мы все в одной стране уживаемся. Одни последнее отдают, стоят с табличками “үй бар” (“есть жильё” — прим.ред.). Другие на улицу вытуривают ради [дополнительных] 2-3 тысяч», — написала она.

Власти Кыргызстана не раскрывают точно число въехавших в последние дни россиян. Известно лишь, что с момента объявления в России мобилизации в Кыргызстане зарегистрировались по месту жительства 3,5 тысячи российских граждан. С учетом того, что на регистрацию вновьприбывшие имеют до 30 дней и не все утруждают себя соблюдением формальностей, можно сделать вывод, что это далеко не полная цифра.

Источник: «Клооп»

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