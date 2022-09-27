Группа «АИГЕЛ» объявила об отмене своих концертов по всей России. Музыканты попали в «черный список»

Запланированные концерты группы «АИГЕЛ» в Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге и Москве отменены. Об этом сообщается на официальной странице группы в фейсбуке.

«Дорогие друзья, к сожалению 1 сентября 2022 года группа АИГЕЛ попала в список артистов, концерты которых „не рекомендованы“ на территории РФ. Клубы городов вынуждены отменить наши выступления под давлением властей. Уже можно сдавать билеты. До новых встреч и берегите друг друга!» — говорится в сообщении.

В июле издание «Фонтанка» опубликовало «черный список» российских исполнителей, чьи концерты объявлены властями «нежелательными» из-за антивоенной позиции музыкантов. В него вошли десятки популярных российских и зарубежных групп и исполнителей, в том числе Anacondaz, «Кровосток», ДДТ и многие другие. По данным журналистов, этот список распространяется в закрытых чатах промоутеров и организаторов концертов.

Источник: «АИГЕЛ»

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