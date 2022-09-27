49-летний главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом получил повестку. У его матери случился инсульт

Многократному чемпиону России и мира по хоккею с мячом (бенди), главному тренеру молодежной сборной России по этому виду спорта 49-летнему Ивану Максимову вручили повестку в рамках объявленной мобилизации.

Об этом сообщила жена Максимова бывшая ведущая новостей Первого канала Ольга Кокорекина.

«Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно. Иван все это время находился на соревнованиях в Красноярске. Сегодня он прилетел в Москву. По дороге домой заехал к матери, и она из телефонного разговора Ивана с другом узнала о повестке. С ней случился инсульт», — рассказала она.

По словам Кокорекиной, Максимов в в армии служил в спортивной роте рядовым, то есть, выступал на соревнованиях.

Максимов четырежды становился чемпионом мира по бенди и восемь раз — чемпионом России, выступая за «Динамо» и «Енисей». В апреле его назначили главным тренером казанского «Ак Барс — Динамо». Его жена вела новости Первого канала до 2009 года.

Источники: «Медуза», Радио «Свобода»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.