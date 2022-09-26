Член Совфеда предложил закрыть выезд за границу всем мужчинам призывного возраста и ввести уголовку за уклонение от получения повестки

Необходимо запретить выезд за границу всем, кто в призывном возрасте. Об этом агентству РИА Новости заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он также предложил повысить штраф за уклонение от получения повестки с 3 до 50 тысяч рублей, а также рассмотреть возможность введения за это уголовной ответственности.

В свою очередь сенатор Андрей Клишас предложил свои коллегам «не нагнетать ситуацию», а вместо этого заняться вопросами социальной поддержки мобилизованных граждан и нарушениями в ходе объявленной мобилизации.

Источники: РИА Новости, Андрей Клишас

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