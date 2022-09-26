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В Рязани мобилизованный поджег себя, чтобы не ехать на войну в Украине

12:07 • 26.09.2022

В воскресенье, 25 сентября, на автовокзале «Центральный» в Рязани один из мобилизованных совершил самоподжог. Об этом пишут местные СМИ. 

Один из очевидцев происшествия рассказал журналистам, что мобилизованный мужчина не хотел ехать воевать в Украину. 

«Он стоял на улице, где автобусы. Загорелся и начал смеяться и кричать, что не хочет участвовать в спецоперации на Украине. Одежда сгорела вся. Выбежала полиция, забрала его в подсобное помещение. Дальше приехала “скорая” и его увезли», — сообщил очевидец.

По данным источников, знакомых с ситуацией, повреждения у мужчины незначительные, причина возгорания пока не установлена.

Источник: Ya62.ru

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