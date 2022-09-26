В Петербурге активиста приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии за поджог чучела в камуфляже

Василеостровский суд в Петербурге назначил петербуржцу Егору Скороходову (по паспорту — Игорь Мальцев) 3 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Скороходова признали виновным в хулиганстве по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 213 УК) за сожжение чучела в камуфляжной форме на льду Малой Невы во время Масленицы.

В срок наказания будут зачтены несколько месяцев, которые активист провел в СИЗО. Защита активиста назвала приговор излишне суровым и пообещала его обжаловать.

В марте 2022 года активисты сожгли чучело в камуфляжной форме с надписью «Заберите» на льду Малой Невы в Санкт-Петербурге. Авторы акции требовали от властей прекратить огонь в Украине и вернуть тела погибших солдат в Россию. Позже полицейские возбудили уголовное дело против Егора Скороходова и Софьи Семеновой.

В качестве меры пресечения девушке назначили запрет определенных действий, однако она смогла покинуть страну. Скороходова, который не признал вину, на время следствия и суда отправили в СИЗО.

В ходе процесса обвинение утверждало, что видео с сожжением чучела унижает российских военнослужащих. Прокурор заявлял, что Скороходов и Семенова «сожгли чучело с особым цинизмом, так как сделали это в последний день Масленицы». Во время одного из заседаний свидетельницей по делу выступила мать Скороходова. Она рассказала, что ее сын убежденный пацифист, а на его взгляды повлиял опыт отца, у которого после возвращения с чеченской войны диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство психики (ПТСР).

Источник: «Бумага»

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