В Махачкале задержанных на акции против мобилизации избивают и пытают электрошокерами в отделении полиции

В Махачкале задержанных 25 сентября на акции против мобилизации доставили в отдел полиции по Ленинскому району города. Там их избивали и пытали электрошокерами, сообщает «ОВД-Инфо». По данным проекта, сотрудники полиции также отказывались передавать задержанным воду.

Накануне в центре Махачкалы прошли стихийные протесты против объявленной в России мобилизации. Большей частью протестующих стали женщины. Они скандировали «Нет войне!» и объясняли правоохранителям, что «не слепые, не глухие» и видят, что «Россия напала на Украину».

Вскоре после начала акции силовики начали задерживать людей. Протестующие активно сопротивлялись задержаниям и отбивали задержанных у полиции. В ответ правоохранители применяли силу и избивали задержанных, а также стреляли в воздух.

В итоге, по разным данным, были задержаны от 100 до 120 человек. Ночью к администратору телеграм-канала «Подвал Дагестана», который освещал протест, пришли с обыском. О дальнейшей судьбе администратора, чье имя не сообщалось, ничего не известно — он перестал выходить на связь.

В оппозиционных телеграм-каналах и пабликах Дагестана распространилось сообщение о новой акции протеста, назначенной на 15:00 26 сентября.

Источник: «ОВД-Инфо»

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