В Кировске неизвестные подожгли военкомат изнутри

Утром 25 сентября в военкомате Кировского района Ленинградской области произошел пожар. Горел кабинет на первом этаже площадью около десяти квадратных метров. Как выяснилось позже, возгорание стало результатом поджога.

Приехавшие на место экстренные службы обнаружили, что к решетке окна военкомата была подвешена канистра горючим. От нее в помещение шел шланг, через дырку, которую неизвестные просверлили в стеклопакете.

По предварительным данным, пожар начался примерно в половине пятого утра. Огонь потушил ночной сторож военкомата. Никто не пострадал. Сотрудники ФСБ изучают записи с камер наблюдения. Поджигателей ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Минувшей ночью в Урюпинске Волгоградской области задержали 35-летнего местного жителя Михаила Филатова. Его подозревают в поджоге военкомата. Пожар произошел около четырех утра. Как заявили в администрации города, ущерб от возгорания минимальный, пострадавших нет.

С того момента, как Путин объявил мобилизацию в стране подожгли или пытались поджечь как минимум 11 военкоматов, подсчитала «Медуза». С начала войны в Украине таких случаев уже больше двух десятков.

Источник: 47news, «Новый Калининград», V102.ru, «Медуза»

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