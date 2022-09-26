В Дагестане завели уголовные дела на задержанных во время акции против мобилизации

Уголовные дела о нападении на полицейских завели на восьмерых задержанных во время акции против мобилизации в Махачкале, которая прошла 25 сентября. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего на митинге в Махачкале задержали около 120 человек. Против многих из них возбудили административные дела. МВД по Дагестану не комментирует ситуацию.

«По информации, что есть у меня, возбуждено восемь уголовных дел из-за нападения на полицейских. Среди них есть как минимум один несовершеннолетний. Еще два дела возбуждены за экстремистские призывы, но не ясно идет ли речь о задержанных на митинге, или о тех, кто призывал в сети интернет выходить на протесты», – сообщил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что задержанных на акции против мобилизации доставили в отдел полиции по Ленинскому району города. Там, по данным проекта «ОВД-Инфо», их избивали и пытали электрошокерами. Также сотрудники полиции отказывались передавать задержанным воду.

Источник: «Кавказ.Реалии»

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