В Дагестане по итогам протестов против мобилизации задержано более ста человек. Зеленский призвал дагестанцев «бороться за свою жизнь»

В Махачкале на прошедшей накануне стихийной акции против мобилизации были задержаны не менее ста человек. Таковы данные правозащитного проекта «ОВД-Инфо».



В свою очередь, телеграм-канал «Подвал Дагестана» сообщает о, по меньшей мере, 120 задержанных.



Ночью, к одному из администраторов канала пришли с обыском. Причины обыска, а также имя администратора не сообщаются, однако эту информацию подтвердили другие админы канала и читательница «ОВД-Инфо».

Поздно вечером с новым обращением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к жителям Дагестана на русском языке с призывом «бороться за свою жизнь».

«Мы видим, что люди, в частности, в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей. Всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию.

Потому что если вы придете забирать жизни наших детей, я вам скажу как отец: мы вас живыми уже не отпустим», — пообещал Зеленский.



Источники: «ОВД-Инфо», «Подвал Дагестана», Владимир Зеленский

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