В аэропортах перестали выпускать некоторых мужчин, которым выписали повестки

На пункты погранконтроля в аэропортах, в том числе в Москве, поступили списки подлежащих мобилизации граждан. Некоторым мужчинам призывного возраста, которые пытались покинуть Россию, отказали в выезде. Об этом пишет The Bell со ссылкой на четыре источника в авиаотрасли.

Издание уточняет, что речь идет не о всех военнообязанных, а только о тех, кому были выписаны повестки или мобилизационные предписания.

Так, в одном из столичных аэропортов за прошедшие сутки границу не прошли 20 мужчин призывного возраста. Источник журналистов в другом аэропорту сообщил, что первые списки мобилизованных начали поступать в ночь с пятницы на субботу. А в воскресенье их стало больше.

Списки из военкоматов с данными мужчин, которым запрещен выезд, поступают в общую информационную систему погранконтроля «МИР» порциями и с разной скоростью. Все зависит от региона из которого идет запрет. В эту же систему, например, подгружаются запреты от судебных приставов. База обновляется примерно раз в час.

Ограничения на выезд касаются также летчиков и членов экипажей воздушных судов. Уже были случаи когда выезд запрещали пилоту или бортпроводнику.

Списки подлежащих мобилизации граждан также прислали в аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково». Некоторым пассажирам отказали в выезде. Для уточнения мобилизационного статуса их отправляют в военкоматы, но никого не задерживают.

Источники: The Bell, «Фонтанка»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.