Поддержать
Новости

В аэропортах перестали выпускать некоторых мужчин, которым выписали повестки

15:16 • 26.09.2022

На пункты погранконтроля в аэропортах, в том числе в Москве, поступили списки подлежащих мобилизации граждан. Некоторым мужчинам призывного возраста, которые пытались покинуть Россию, отказали в выезде. Об этом пишет The Bell со ссылкой на четыре источника в авиаотрасли. 

Издание уточняет, что речь идет не о всех военнообязанных, а только о тех, кому были выписаны повестки или мобилизационные предписания.

Так, в одном из столичных аэропортов за прошедшие сутки границу не прошли 20 мужчин призывного возраста. Источник журналистов в другом аэропорту сообщил, что первые списки мобилизованных начали поступать в ночь с пятницы на субботу. А в воскресенье их стало больше. 

Списки из военкоматов с данными мужчин, которым запрещен выезд, поступают в общую информационную систему погранконтроля «МИР» порциями и с разной скоростью. Все зависит от региона из которого идет запрет. В эту же систему, например, подгружаются запреты от судебных приставов. База обновляется примерно раз в час. 

Ограничения на выезд касаются также летчиков и членов экипажей воздушных судов. Уже были случаи когда выезд запрещали пилоту или бортпроводнику. 

Списки подлежащих мобилизации граждан также прислали в аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково». Некоторым пассажирам отказали в выезде. Для уточнения мобилизационного статуса их отправляют в военкоматы, но никого не задерживают. 

Источники: The Bell, «Фонтанка»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»