Соратники Навального нашли у семьи генерала ФСБ Седова недвижимость на миллиард рублей

Семья начальника второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом, генерала Алексея Седова владеет имуществом в России и Италии на миллиард рублей. Об этом сообщает ютьюб-канал «Навальный Live».

Недвижимость в Италии, по словам соратников оппозиционера, принадлежит зятю Седова, гражданину этой страны Вито Лонго. Сам генерал владеет домом с участком в Серебряном Бору. По приблизительным оценкам он стоит около 900 миллионов рублей. В базе Росреестра имя владельца недвижимости заменено на «Российскую Федерацию».

В расследовании команды Навального отмечается, что Алексей Седов не мог купить эту недвижимость на свою официальную зарплату, которая составляет около 8 миллионов рублей в год. При этом жена генерала работала в Центробанке «на небольшой зарплате, всего несколько десятков тысяч [рублей] в месяц».

Кроме того, генералу ФСБ принадлежит квартира в Москве в районе Красной Пресни стоимостью около 35 миллионов рублей, а на его сына Романа оформлена квартира в центре Санкт-Петербурга. Ее оценили примерно в 30 миллионов рублей.

Дочери Седова Дарье, которая замужем за гражданином Италии, принадлежит коттедж в Сестрорецке и квартира в Петербурге. Коттедж стоит около 70 миллионов рублей, а квартира примерно 25 миллионов. Недвижимость дочери генерала удалось найти благодаря утекшим базам данных заказов служб доставки еды.

Кроме недвижимости, у генерала Седова есть внедорожник Gelandewagen, а у его дочери и жены – Audi и спорткар Mercedes. Также генерал любит отдыхать в Минеральных Водах, куда летает на арендованных бизнес-джетах.

Источник: «Навальный Live»

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