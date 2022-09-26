Пропагандисты хотят переложить ответственность за мобилизацию на военкоматы, а войну с Украиной преподнести как «народную войну с НАТО» — «Медуза»

В распоряжение «Медузы» попала методичка для государственных и провластных СМИ, которую подготовили в администрации президента (АП — Прим. «Холода») сразу же после объявления о начале мобилизации.

В документе говорится, что Россия побеждала в конфликтах только тогда, когда ее жители считали, что идет «война народная». По мнению составителей методички, «народ России должен сплотиться перед угрозой НАТО», а сам альянс собирается «расчленить и разграбить» Россию.

«Россия воюет вовсе не с Украиной, а с НАТО. Запад запретил Киеву вести переговоры с Россией. Натовская разведка собирает данные о территории России с тем, чтобы отдать Украине приказ о переносе боевых действий в Россию», — утверждается в тексте методички.

Составители рекомендаций предлагают убеждать россиян в необходимости мобилизации, аргументируя это тем, что противник уже обстреливает аннексированный Крым и приграничные территории.

«Нельзя больше оставаться в стороне и сваливать весь груз ответственности на контрактников и народные милиции Донбасса, линия фронта составляет более 1000 километров, русских солдат и русских людей убивают из натовского оружия натовские наемники и террористы киевского режима», — приводят еще одну причину в методичке.

Также в рекомендациях указано, что в телевизионных сюжетах и публикациях после мобилизации должны чаще появляться жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также оккупированных областей. Они должны выражать «благодарность», а также называть Путина «защитником», который «откликнулся на просьбы людей».

Также российские власти предлагают государственным и прокремлевским СМИ делать акцент на том, что мобилизация затронет только «1% от списочного состава военнообязанных». Ранее в социальных сетях появилась серия очень похожих публикаций — в них блогеры утверждают, что 1% мобилизованных — это очень мало. В пример они приводят 1% от пачки картошки фри и упаковки мармелада.

Также источники «Медузы» утверждают, что российские власти хотят «перенаправить гнев» мобилизованных и их близких на военкоматы, которые якобы «перегибают палку, чтобы выслужиться, и не хотят работать качественно, призывая опытных бойцов».

Источник: «Медуза»

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