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«Никаких решений на настоящий момент не принималось». Пресс-секретарь президента прокомментировал возможность введения военного положения 

14:19 • 26.09.2022

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о введении военного положения в России на данный момент «не принималось». 

Также Песков ответил и на вопрос журналистов о возможном закрытии границ для граждан, которые подлежат мобилизации. 

«Мне об этом ничего не известно, в настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», – заявил пресс-секретарь Путина. 

Ранее сегодня запретить выезд за границу «всем, кто находится в призывном возрасте» предложил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он считает, что покидать страну можно было бы разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

Источник: «Коммерсантъ»

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