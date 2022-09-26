«Никаких решений на настоящий момент не принималось». Пресс-секретарь президента прокомментировал возможность введения военного положения 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о введении военного положения в России на данный момент «не принималось».

Также Песков ответил и на вопрос журналистов о возможном закрытии границ для граждан, которые подлежат мобилизации.

«Мне об этом ничего не известно, в настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», – заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее сегодня запретить выезд за границу «всем, кто находится в призывном возрасте» предложил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он считает, что покидать страну можно было бы разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

Источник: «Коммерсантъ»



Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.