На пограничном пункте «Верхний Ларс» на границе России с Грузией появились российские военные

К пограничному пункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией прибыл БТР с российскими солдатами. Очевидцы говорят, что они разворачивают блок-пост рядом с КПП. В пограничном управлении ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания подтвердили, что к пункту пропуска «Верхний Ларс» выехал БТР, но отрицают появление блок-поста.

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет», – говорится в сообщении ФСБ.

Также там заявили, что КПП работает в штатном режиме, а ограничений на выезд для мужчин призывного возраста нет.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков ранее сегодня сообщил, что на грузинской границе гражданам России начали отказывать в выезде. Он опубликовал уведомление с пропускного пункта «Верхний Ларс» от 25 сентября, в котором говорится, что гражданину России ограничено право на выезд из страны и рекомендуется обратиться в военкомат.

После того, как Владимир Путин объявил в России мобилизацию, на КПП «Верхний Ларс» образовалась многокилометровая пробка. Некоторые водители стоят в ней по 40-50 часов. Другие покупают места ближе к КПП. Стоимость варьируется в зависимости от того, насколько далеко стоит машина. Например, если вы стоите в двух километрах от КПП, а хотите оказаться прямо перед шлагбаумом, то это возможно за 10-15 тысяч с машины, рассказали «Холоду» россияне, которые смогли пересечь границу.

Источник: Николай Левшиц, «Медуза», РБК

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.