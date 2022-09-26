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Московский военком не предупреждал адвокатов об ответственности за помощь призывникам 

16:32 • 26.09.2022

Столичная палата не получала письмо от военного комиссара Москвы Виктора Щепилова, в котором тот якобы грозил уголовной ответственностью адвокатам за помощь в противодействии мобилизации.

В пятницу СМИ сообщили, что Щепилов направил в адрес президента столичной адвокатской палаты Игоря Полякова письмо, в котором, в частности, говорится, что некоторые адвокаты предлагают «юридические услуги, направленные на оказание содействия гражданам в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации». 

Автор письма отметил, что уголовный кодекс предусматривает наказание не только для «уклониста», но и для «организатора, подстрекателя и пособника преступления».

Источник «Адвокатской Улицы» в столичной палате сообщил, что «по крайней мере, пока», такое письмо не приходило. Он  также сомневается в подлинности документа из-за его формы и содержания. 

Источник: «Адвокатская Улица»

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