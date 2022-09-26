МИД Казахстана заявил, что не признает «референдумы» на оккупированных Россией украинских территориях

Казахстан не признает референдумы о присоединении четырех областей Украины к России. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — сказал он.

Смадияров также напомнил о выступлении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на сессии ООН, где он заявлял о важности соблюдения принципа международного права и ответственности государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств.

Свое отношение к самопровозглашенным республикам на востоке Украины Токаев также выразил 17 июня на пленарном заседании ПМЭФ с участием Владимира Путина. Тогда президент Казахстана сказал, что ДНР и ЛНР являются «квазигосударствами», и Казахстан не признает их независимость.

По словам Смадиярова, Казахстан готов помочь в налаживании политического диалога между Россией и Украиной.

«Референдумы» о присоединении к России с 23 по 27 сентября проходят на захваченных Россией украинских территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.



Источник: КазТАГ

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